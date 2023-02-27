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19:57, 27 февраля 2023Россия

Сейсмолог связал толчки около Крыма с землетрясением в Турции

Директор КРЦ Горелова: толчки около Крыма могут быть реакцией на землетрясение в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Подземные толчки около крымского побережья могут быть реакцией на землетрясение в Турции. Об этом заявила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (КРЦ) Татьяна Горелова, чьи слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе», — объяснила сейсмолог.

Она уточнила, что сила землетрясения достигла 3,1, а его эпицентр находился в море примерно на 39 километров южнее Ялты. На данный момент повторный толчков не зафиксировано. При этом специалист отметила, что нельзя однозначно сказать, будет ли землетрясение иметь продолжение.

Очередное землетрясение в Турции произошло 27 февраля. Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах от города Малатья, в котором проживает 441 тысяча человек. Очаг расположен на глубине двух километров.

Позднее в этот же день в акватории Черного моря зафиксировали подземные толчки. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре было зафиксировали на глубине 15 километров. По его словам, толчки на территории полуострова были едва ощутимы.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек.

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Никита Абрамов
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