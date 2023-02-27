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17:00, 27 февраля 2023Россия

В Крыму сообщили о землетрясении

Советник главы Крыма Крючков сообщил о землетрясении в Черном море
СюжетЗемлетрясение в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В акватории Черного моря в нескольких километрах от крымского побережья зафиксировали подземные толчки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил советник главы по информационной политике Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что информация поступила от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре было зафиксировано в 25 километрах от побережья городского округа Алушта на глубине 15 километров.

«На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет», — пояснил Крючков.

Накануне в акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что эпицентр располагался в 102 километрах юго-западнее села Головнино.

Землетрясения разной мощности по всему миру, от Европы до Новой Зеландии, происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибло несколько десятков тысяч человек.

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Никита Абрамов
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