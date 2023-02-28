Heart Rhythm: фитнес-трекеры оказались несовместимы с кардиостимуляторами

Команда американских специалистов из Университета Юты обнаружила, что фитнес-трекеры, умные часы и другие устройства для отслеживания показателей здоровья несовместимы с кардиостимуляторами. Выводы исследования опубликованы в журнале Heart Rhythm.

В результате ряда экспериментов оказалось, что электрический ток, присутствующий в датчике биоимпеданса в некоторых фитнес-девайсах, нарушает работу имплантированных кардиологических устройств. Это происходит из-за того, что биоимпеданс использует небольшие электрические импульсы для измерения пропорций жира, мышц человека, а также уровня стресса и частоты дыхания. Таким образом фитнес-треки могут определять количество пройденных шагов, расстояний, сожженных за день калорий, сердечных сокращений и артериальное давление.

Однако электрическое воздействие этих устройств создает помехи, мешающие функционированию CIED (Cardiac implantable electronic devices, кардиологические имплантированные электронные девайсы).

Специалисты подчеркивают, что их результаты не являются конечными и не указывают на какие-либо прямые риски. Чтобы выявить более точные последствия совместного применения таких устройств, необходимо провести дополнительные клинические исследования, в которых будет более широкая выборка пациентов, а также видов девайсов. А пока эксперты советуют отнестись настороженно к одновременному использованию кардиостимуляторов и фитнес-трекеров, ведь лицам с CIED не рекомендуется носить даже мобильный телефон в нагрудном кармане.