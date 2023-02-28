Американский журналист опубликовал видеорепортаж из Крыма

Журналист американского телеканала NBC опубликовал видеорепортаж из Крыма

Журналист американского телеканала NBC прибыл в Крым по восстановленному после подрыва в октябре 2022 года мосту и пообщался с местными жителями.

Корреспондент опубликовал видеорепортаж, в котором показал, что следов подрыва на месте теракта не осталось, мост полностью функционален, а жители Крыма готовы к противостоянию попыткам захвата полуострова Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Одна из пожилых женщин заявила репортеру о готовности при необходимости пойти в бомбоубежище. Другой местный житель по имени Руслан заявил, что жители Крыма «станут рабами», если не будут противостоять ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.