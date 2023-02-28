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19:09, 28 февраля 2023Россия

Путин утвердил прекращение действия в отношении России договоров Совета Европы

Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил прекращение действия в отношении России договоров Совета Европы. Соответствующий документ он подписал 28 февраля. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что он принят в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы.

Среди прочих в отношении России прекращает действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года.

В середине февраля 2023 года за внесенный президентом закон проголосовали Госдума и Совет Федерации.

Ранее сегодня Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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Марк Леонов
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