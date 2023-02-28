Перечислены опасные последствия приема популярного сахарозаменителя

Nature Medicine: сахарозаменитель эритритол увеличил на 80 процентов риск инсульта

Исследовательская команда из США, Германии, Чехии и Саудовской Аравии, возглавляемая специалистами из Кливлендской клиники, перечислила опасные последствия приема популярного сахарозаменителя. Согласно опубликованному в журнале Nature Medicine исследованию, эритритол способен увеличить риск развития инсульта, инфаркта и тромбоза на 80 процентов.

В течение трех лет авторы наблюдали более чем за 4000 участников, которые ежедневно употребляли высокие дозировки полиолового подсластителя в составе блюд и напитков. После корректировки статистических данных оказалось, что чрезмерное увлечение эритритолом повышает шансы на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе вплоть до 80 процентов. Последующие два эксперимента также подтвердили эти результаты.

Подобный механизм объясняется быстрым накоплением молекул эритритола в организме, что приводит к возможности формирования тромбов. Даже однократный прием сахарозаменителя в несколько раз увеличивает вероятность быстрого свертывания крови на протяжении нескольких дней. Эти факторы необходимо учитывать при введении подсластителя в свой рацион, считают ученые.

Эритритол — органический четырехатомный спирт, который существует в форме сладковатых белых кристаллов. Он был впервые открыт в 1848 году шотландским химиком Джоном Стенхаусом, а в 1990-х годах вещество начало продаваться в Японии под названием «сахарный спирт». Сладость соединения составляет от 60 до 80 процентов от сладости сахарозы.