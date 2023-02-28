Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 28 февраля 2023Россия

Появились снимки с места падения вертолета под Мурманском

Совершивший жесткую посадку под Мурманском вертолет Ми-8 сняли на фото

Фото: Telegram-канал 112

Совершивший жесткую посадку под Мурманском вертолет Ми-8 сняли на фото. Снимки с места падения воздушного средства публикует Telеgram-канал 112.

На опубликованном фото видно, что при посадке вертолет опрокинулся на бок. В результате часть корпуса Ми-8 оказалась повреждена, лопасти вертолета — разрушены. При этом при крушении вертолет не загорелся.

О том, что воздушное судно совершило аварийную посадку в российском регионе, стало известно ранее 28 февраля. Вертолет следовал из села Краснощелье в село Ловозеро и упал при заходе на посадку.

Всего на борту находились девять человек, среди них три члена экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшие уже получают всю необходимую медпомощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Российского пенсионера оштрафовали за дискредитирующие армию «классы» в соцсети
Таксист изнасиловал спящую клиентку в Москве
Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель
Экономика одной европейской страны вступила в рецессию
На Украине пресекли попытку побега призывников за границу
Раскрыты подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике
Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8
В России высказались о будущем санкций против страны
В офисе Зеленского выступили против прекращения огня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.