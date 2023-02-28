Появились снимки с места падения вертолета под Мурманском

Совершивший жесткую посадку под Мурманском вертолет Ми-8 сняли на фото

Совершивший жесткую посадку под Мурманском вертолет Ми-8 сняли на фото. Снимки с места падения воздушного средства публикует Telеgram-канал 112.

На опубликованном фото видно, что при посадке вертолет опрокинулся на бок. В результате часть корпуса Ми-8 оказалась повреждена, лопасти вертолета — разрушены. При этом при крушении вертолет не загорелся.

О том, что воздушное судно совершило аварийную посадку в российском регионе, стало известно ранее 28 февраля. Вертолет следовал из села Краснощелье в село Ловозеро и упал при заходе на посадку.

Всего на борту находились девять человек, среди них три члена экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пострадавшие уже получают всю необходимую медпомощь.