Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 28 февраля 2023Россия

Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8

Мурманский губернатор Чибис: пострадавшим при крушении Ми-8 оказывается медпомощь

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области уже оказывается медицинская помощь. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале, комментируя происшествие.

По его словам, рейсовый вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от села Ловозеро в сторону Краснощелья. Жертв удалось избежать, однако есть раненные. «К ним были направлены бригады скорой помощи, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России», — заявил Чибис.

О крушении вертолета в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. По данным ТАСС, Ми-8 выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии» и упал при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска. На борту воздушного судна, по разным данным, находились восемь или девять человек, четверо из которых пострадали. Как пишет Mash, пилот Ми-8 находится в состоянии аффекта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Названа многомиллионная стоимость помолвочного кольца Адель
Экономика одной европейской страны вступила в рецессию
На Украине пресекли попытку побега призывников за границу
Раскрыты подробности об упавшем в Подмосковье беспилотнике
Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8
В России высказались о будущем санкций против страны
В офисе Зеленского выступили против прекращения огня
Появились снимки с места падения вертолета под Мурманском
Названы провоцирующие неприятный запах изо рта болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.