Губернатор Мурманской области прокомментировал крушение вертолета Ми-8

Мурманский губернатор Чибис: пострадавшим при крушении Ми-8 оказывается медпомощь

Пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области уже оказывается медицинская помощь. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале, комментируя происшествие.

По его словам, рейсовый вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в трех километрах от села Ловозеро в сторону Краснощелья. Жертв удалось избежать, однако есть раненные. «К ним были направлены бригады скорой помощи, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России», — заявил Чибис.

О крушении вертолета в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. По данным ТАСС, Ми-8 выполнял гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии» и упал при заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска. На борту воздушного судна, по разным данным, находились восемь или девять человек, четверо из которых пострадали. Как пишет Mash, пилот Ми-8 находится в состоянии аффекта.