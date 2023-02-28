Умер проработавший дольше всех в Walt Disney сценарист Барни Мэттинсон

Deadline: в возрасте 87 лет умер сценарист «Короля Льва» и «Мулан» Барни Мэттинсон

В возрасте 87 лет скончался аниматор, режиссер, продюсер и художник-раскадровщик Берни Мэттинсон, который является сотрудником, проработавшим дольше всех в истории компании The Walt Disney. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Мэттинсон был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в компании, когда ею еще руководил сам Уолт Дисней. Увидев мультфильм «Пиноккио» в возрасте шести лет, художник убедился, что хочет работать в анимации.

«С тех пор, как я увидел этот фильм, это было моей мечтой — работать в этом бизнесе. Поэтому я работал каждый день, рисуя», — вспоминал он.

Мэттинсон работал художником над такими классическими произведениями студии, как «Леди и бродяга» (1955), «Сто один далматинец» (1961), «Меч в камне» (1963), «Книга джунглей» (1967) и «Спасатели» (1977). Мэттинсон также участвовал в разработке сюжетов для таких анимационных фильмов, как «Аладдин» (1992), «Красавица и чудовище» (1993), «Король Лев» (1994), «Покахонтас» (1995), «Горбун из Нотр-Дама» (1996), «Тарзан». (1997) и Мулан (1998).