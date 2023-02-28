Премьер Мали заявил о страхе террористов перед российской военной техникой

Премьер Мали Маига: армия напугала террористов военными поставками из России

Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.

По его словам, теперь жители не боятся террористов, более того, те сами начали испытывать страх перед малийской армией. Политик заверил, что страна продолжит военное сотрудничество с Россией.

7 февраля глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил, что причиной военного сотрудничества с Россией является неспособность Франции принести мир в африканскую республику. По словам малийского дипломата, его страна нуждается в повышении боеспособности, особенно в сфере авиации, а Россия в ответ на этот запрос «предоставила помощь своевременно и эффективно».

Лавров в ходе своего турне по странам Африки напомнил, что Мали получила от России несколько военных самолетов, в том числе истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты. По его словам, Москва уже планирует дополнительные поставки техники для Мали, как и подготовку местных военных в российских вузах.