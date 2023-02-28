Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 28 февраля 2023Мир

Премьер Мали заявил о страхе террористов перед российской военной техникой

Премьер Мали Маига: армия напугала террористов военными поставками из России

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр переходного правительства республики Шогель Кокалла Маига.

По его словам, теперь жители не боятся террористов, более того, те сами начали испытывать страх перед малийской армией. Политик заверил, что страна продолжит военное сотрудничество с Россией.

7 февраля глава МИД Мали Абдулай Диоп объяснил, что причиной военного сотрудничества с Россией является неспособность Франции принести мир в африканскую республику. По словам малийского дипломата, его страна нуждается в повышении боеспособности, особенно в сфере авиации, а Россия в ответ на этот запрос «предоставила помощь своевременно и эффективно».

Лавров в ходе своего турне по странам Африки напомнил, что Мали получила от России несколько военных самолетов, в том числе истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты. По его словам, Москва уже планирует дополнительные поставки техники для Мали, как и подготовку местных военных в российских вузах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Макроном и Шольцем
Премьер Мали заявил о страхе террористов перед российской военной техникой
Студентка оригинально проучила мешавших ей учиться соседей
В Британии призвали ускорить поставки вооружений Киеву
Польские болельщики вывесили «скандальный» антиукраинский баннер на стадионе
Юноша потерял сознание и умер во время танца на свадьбе родственника
Безнадежно мечтающему о сексе втроем с участием жены мужчине дали совет
Бывший врач Белого дома назвал Байдена угрозой для США
Япония ввела новые санкции против России
Россия осталась в лидерах по продажам смартфонов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.