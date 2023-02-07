В Мали назвали главную причину военного сотрудничества с Россией

Глава МИД Мали объяснил военное сотрудничество с РФ неспособностью Франции принести мир

Причиной военного сотрудничества Мали с Россией является неспособность Франции принести мир. Об этом заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, его цитирует РИА Новости.

«Что касается Франции, мы бы предпочитали сотрудничать с Россией, потому что это она принесла в нашу страну мир. Сотрудничество с Францией не отвечало нашим запросам», — сказал Диоп.

По словам малийского дипломата, его страна нуждается в повышении боеспособности, особенно в сфере авиации, а Россия в ответ на этот запрос «предоставила помощь своевременно и эффективно».

Лавров в ходе встречи напомнил, что Мали получила от России несколько военных самолетов и вертолетов от России, в том числе истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Церемония передачи Мали вооружений и техники проходила еще в августе 2022-го года.

Визит главы российского МИД проходит на фоне обвинений Минфина США, заявившего, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» — криминальная организация. Сам Лавров в ходе совместной пресс-конференции прокомментировал эти обвинения.