В США признали Украину проигравшей стороной конфликта

Профессор Вольф признал поражение Украины из-за развала экономики и потери территорий

Украина уже является проигравшей стороной конфликта из-за развала экономики и потери значительной части территории. Об этом написал на своей в Twitter профессор экономики из США Ричард Вольф.

«Украинская экономика разорена и теперь зависит от США», — написал он, отметив, что Россия сейчас контролирует значительную часть территории страны.

Украина, по мнению Вольфа, проиграла экономически как в относительном, так и в абсолютном выражении. Профессор указал, что с начала российской специальной военной операции украинский ВВП снизился на 30 процентов.

Ранее большинство опрошенных украинцев заявили об ухудшении своего финансового положения в 2022 году. На ухудшение своего благосостояния пожаловались 65 процентов респондентов — на 15 процентов больше, чем в конце 2021 года.

В январе Министерство экономики Украины сообщало, что по итогам 2022 года валовый внутренний продукт (ВВП) республики упал на 30,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что это оказалось худшим результатом в истории страны.