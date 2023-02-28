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08:36, 28 февраля 2023Россия

Минобороны обвинило США в сохранении образцов якобы уничтоженного химиката BZ

Минобороны заявило, что США сохранили образцы якобы уничтоженного в 1990 году химиката BZ

Фото: Amir Cohen / Reuters

США сохранили образцы и возможность синтеза прекурсоров отравляющего вещества BZ («Би-зет»), о полном уничтожении которого заявляли в 1990 году. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, текст которого приводится в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, «Би-зет» вызывает острый психоз, нарушение памяти, потерю ориентации и галлюцинации. Применение этого химиката запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия. Кириллов напомнил, что «Би-зет» является табельным отравляющим веществом армии США, которая активно применяла его во время Вьетнамской войны.

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Константин Лысяков
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