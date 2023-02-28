Власти Санкт-Петербурга сообщили о снятии всех ограничений в небе над городом

Небо над Петербургом полностью открыли. Об этом сообщили городские власти, заявление опубликовано в Telegram-канале правительства города.

28 февраля небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрывали из-за неопознанного летающего объекта.

Объект был замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Такие сведения Министерство обороны по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково. В небо над Санкт-Петербургом поднимали истребители.

В городе ввели план «Ковер», что означало требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных.