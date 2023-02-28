В Пентагоне сочли бессмысленным начинать обучение украинских пилотов

Замминистра обороны США: начинать обучение украинских пилотов F-16 сейчас бессмысленно

Сейчас бессмысленно начинать обучение украинских пилотов истребителей F-16, потому что поставок самолетов на Украину может и не быть, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. Его цитирует РИА Новости.

«На мой взгляд, не имеет смысла начинать обучение использованию систем, которые Украина, возможно, никогда не получит», — сказал замминистра, отметив, что поставка истребителей, как и обучение пилотов, растянется минимум на 18 месяцев.

По словам замглавы Пентагона, поставки истребителей на Украину важны, однако наиболее актуальной и приоритетной, с точки зрения ведения боевых действий, остается военная помощь украинской армии в виде систем ПВО, бронированных машин, артиллерийских орудий и снарядов к ним.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и НАТО от поставок дальнобойного оружия Киеву. Он отметил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс совершают ошибку, которая может иметь катастрофические последствия для всей Европы.

В апреле Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что грузы, содержащие вооружения для Киева, будут законной целью для российских военных.