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20:15, 28 февраля 2023Россия

Пилот упавшего под Мурманском вертолета раскрыл детали крушения

Управлявший упавшим под Мурманском вертолетом пилот Шитиков заявил о снежном заряде

Управлявший упавшим под Мурманском вертолетом Ми-8 пилот Павел Шитиков заявил, что техника попала под снежный заряд. Об этом он сообщил в разговоре с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым, запись опубликована в Telegram-канале губернатора.

По словам пилота, вертолет уже заходил на посадочную площадку, когда попал в сложные погодные условия.

«Немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров, и после этого буквально через секунду удар о землю. Повезло, что была маленькая скорость», — раскрыл детали инцидента Шитиков.

О крушении вертолета в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. На борту воздушного судна находились восемь человек, четверо из которых пострадали.

Среди основных версий крушения рассматриваются ошибка пилотирования или отказ техники.

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Марк Леонов
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