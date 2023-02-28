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14:11, 28 февраля 2023Экономика

Прогноз по падению экономики России оценили

Минэкономразвития: в агентстве Moody's не учли меры по стабилизации российской экономики

Фото: Mike Segar / Reuters

Рейтинговое агентство Moody's допустило неточность в прогнозе по снижению российской экономики. Говоря о том, что ВВП России в 2023 году упадет на три процента, эксперты не учли те меры, которое правительство принимает для стабилизации экономики. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве экономического развития.

В Минэкономразвития напомнили, что Moody’s уже ошибались в своих оценках. На 2022 год агентство предсказывало падение в семь процентов, а по итогам года ВВП снизился только на 2,1 процента.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства заявили, что падение российской экономики ускорится. Они признали, что ошиблись с прогнозом на прошлый год. Однако основные угрозы никуда не делись, подчеркнули они. По их мнению, лишь в 2024 году ВВП России начнет расти благодаря адаптации к режиму санкций.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал оценки по динамике экономики России на 2023 год «более оптимистичными». По его словам, цифры экономического снижения по прошлому году существенно меньше, чем ожидалось.

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Вячеслав Агапов
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