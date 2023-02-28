Moody's предупредило об ускорении падения ВВП России

Агентство Moody's спрогнозировало падение ВВП России на 3 процента в 2023 году

ВВП России в 2023 году сократится на 3 процента, таким образом падение ускорится по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в прогнозе по российской экономике международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, на которое ссылается РБК.

Эксперты предупредили, что усиление международной изоляции России из-за санкций может заставить правительство прибегать к неортодоксальной финансовой политике. В качестве примера возможных действий они приводят запуск «печатного станка» для наполнения бюджета, что угрожает макрофинансовой стабильности и приведет к росту инфляции.

В 2022 году ВВП России, по данным Росстата, снизился на 2,1 процента. Власти готовятся к улучшению ситуации в текущем году, в частности, ожидания Центробанка лежат в диапазоне от падения на процент до роста на столько же. С ним согласны эксперты Международного валютного фонда (МВФ), в прогнозе которого ВВП России вырастет на 0,3 процента.

В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обновленном февральском прогнозе предполагает снижение ВВП России на три процента из-за падения выручки от продажи энергоносителей. Аргументы Moody's лежат в этой же плоскости. Аналитики агентства считают, что западные санкции против российской нефти приведут к сокращению доходов и доступа к иностранной валюте. Если ограничения окажутся успешнее, то российская экономика упадет еще сильнее.

Moody's признает, что прогноз в марте прошлого года по российской экономике, говоривший о падении на 7 процентов (на тот момент это было одно из самых оптимистичных ожиданий), не оправдался, однако указывает, что основные угрозы сохраняются и перенесены на 2023 год.

В 2024 году в агентстве ожидают увеличения ВВП России на один процент благодаря адаптации к режиму санкций. Аналитики отмечают замещение некоторых подсанкционных западных товаров, в том числе с помощью импортозамещения, но считают, что ценой стало увеличение издержек и снижение качества.

В первые полтора месяца дефицит федерального бюджета России приблизился к четырем триллионам рублей при годовом плане 2,9 триллиона. Министр финансов Антон Силуанов объяснил промежуточный результат изменением динамики расходов и пообещал сохранение параметров дефицита бюджета по итогам года.