Стало известно о службе предполагаемой убийцы Дугиной в Нацгвардии Украины

Хакеры обнародовали доказательства службы в Нацгвардии обвиняемой в убийстве Дугиной Вовк

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала информацию о службе в Нацгвардии Украины Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, среди обнародованных хакерами материалов есть справка с подписью полковника Александра Крячко — командира 12-й бригады Нацгвардии республики, в которую в том числе входит украинский полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Согласно документу, «солдат Вовк Наталья Павловна» участвовала в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны страны, «находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий: город Мариуполь Донецкой области».