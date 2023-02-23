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05:14, 23 февраля 2023Силовые структуры

Дело соучастников убийства Дугиной направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело о подделке украинского документа для убийства Дугиной

Фото: pixabay.com

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельного свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался для убийства политолога и журналистки Дарьи Дудиной. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Андрей Кузнецова и Александр Сучков обвиняются в изготовлении или обороте поддельных документов, совершенных с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. По версии следствия, в 2017–2022 годах они с неустановленными лицами создали организованную группу для торговли поддельными документами.

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В августе 2022 года в городе Арамиль Свердловской области Сучков с соучастниками изготовил электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля Mini Cooper, который передал Кузнецову, который его распечатал на официальном бланке.

Следствие полагает, что изготовленный поддельный документ использовался с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной. Материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября.

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Марина Совина
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