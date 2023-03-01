Психолог перечислила признаки травмирующего самого себя человека

Психолог Елена Ярикова рассказала, что люди с низкой самооценкой сравнивают себя с другими

Люди с низкой самооценкой постоянно сравнивают себя с другими, причем не в свою пользу. Эту и другие привычки человека, который постоянно психологически травмирует сам себя, «Ленте.ру» назвала психолог Елена Ярикова.

По ее словам, многие ее пациенты пытаются найти в ближайшем окружении абьюзера — человека, который их обижает и заставляет чувствовать себя неполноценными, и избавиться от него, чтобы почувствовать себя лучше. Однако, объяснила она, очень часто человек становится абьюзером по отношению к самому себе. Моральное подавление, обесценивание, унижение — все это характерные признаки психологического давления, которые человек проявляет не в сторону кого-то другого, а по отношению к себе.

Обесценивание достижений

Частая критика и недовольство собой является первым признаком абьюза и саботажа собственных возможностей, пояснила Ярикова. «Могла и лучше», «Это точно не про меня», «Есть и поумнее», «Она/ он лучше бы с этим справились» — такая позиция рождает не только низкую самооценку и неверие в собственные силы, но и заставляет отказываться от интересных возможностей и перспектив.

Сравнение себя с другими — еще один верный признак издевательства над самим собой. Обычно сравнивая себя с другими, люди ругают себя за промахи, легко сдаются перед трудностями, в неудачах ищут свою вину, не умеют отстаивать свою позицию Елена Ярикова психолог

Позиция жертвенности

Неуверенность в себе рождает беспомощность и безысходность, предупредила психолог. Человек вынужден жить по тем правилам, которые ему навязывают другие, ведь самостоятельно он не может отстоять свою правоту и очертить личные границы. Из-за этого он постоянно ставит чужие интересы выше своих, из-за чего в итоге и страдает.

Болезненные отношения

Психолог отметила, что человеку с низкой самооценкой и перекошенной системой ценностей сложно построить здоровые отношения. Как правило, люди, которые внутренне себя ругают и недооценивают, строят отношения с теми, кто прогибает их под себя, или с людьми с зависимостями, предупредила она.

По словам Яриковой, все перечисленные пункты взаимосвязаны друг с другом, и одна проблема рождает другую. В совокупности это все проявляется в тотальной неуверенности в себе, комплексах и низкой самооценке. «И только один человек может помочь эту проблему решить — вы сами. Принятие себя, любовь и бережное отношение к себе, своим потребностям, чувствам и желаниям помогут постепенно выровнять ситуацию и поднять собственную ценность», — подвела итог психолог.

Ранее Елена Ярикова рассказала, как дать отпор при эмоциональном давлении. Она призвала сохранять спокойствие при общении с абьюзером.