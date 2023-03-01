В США назвали «серебряную пулю» для Ирана
Foreign Policy сообщило, что коррупция стала «серебряной пулей» для Ирана
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
4,1
Gummy Blocks
-
4,2
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
4,0
Чиселки
-
4,0
Слова из слов
-
4,3
Like a King: Битва замков
-
4,3
Шарики в колбах
-
4,0
Шахматы
-
4,0
Маджонг Бабочки HD
-
4,1
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru
Обсудить
Последние новости
Все новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Генпрокуратура направила в суд дело о вымогательстве денег у Канделаки и ее мужа
Владимир Соловьев заступился за подростков из нашумевшей группировки «Редан»
Россия начала испытания БПЛА для поддержки артиллерии
Москвич угрожал полицейскому страйкбольной гранатой
Россиянку осудили на три года за гибель трех человек при крушении вертолета
Опубликован список запрещенных ЕС для поставок в Россию товаров
Китай смягчил правила въезда для россиян
В Wildberries назвали причину появления ОМОНа и полиции на складе
В Минэнерго объяснили принцип сокращения добычи нефти в России