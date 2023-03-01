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14:55, 1 марта 2023Мир

В США назвали «серебряную пулю» для Ирана

Foreign Policy сообщило, что коррупция стала «серебряной пулей» для Ирана

Фото: President Website / WANA / Reuters

Коррупция является «серебряной пулей», способной положить конец всему режиму аятолл в Иране. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

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Глеб Бажуткин
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