Брата президента Ирана посадили в тюрьму

Хосейн Ферейдун, брат президента Ирана Хасана Рухани, проведет пять лет в тюрьме по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство Fars.

Известно, что окончательное решение было вынесено лишь после нескольких заседаний. «Ферейдун приговорен к пяти годам тюремного заключения», — сказал официальный представитель суда. Кроме того, известно, что в отношении брата президента ведется еще одно расследование по другому делу.

Впервые Ферейдун был арестован в 2017 году из-за подозрений в финансовых махинациях. Однако тогда его отпустили под залог.

В 2015 году Ферейдун работал спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

В феврале 2014 года брат президента Ирана передал единственной в стране еврейской больнице пожертвование от правительства в размере 400 тысяч долларов.

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