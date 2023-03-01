Apple помешает работе неоригинальных зарядок для iPhone

ShrimpApplePro: Apple ограничит скорость зарядки iPhone в случае сторонних кабелей USB-C

Известный инсайдер под ником ShrimpApplePro рассказал, как Apple будет мешать работе неоригинальных аксессуаров для iPhone. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты медиа сослались на выводы автора в Twitter, где инсайдер рассказал, что с переходом смартфонов Apple на USB-C появится серия сертифицированных кабелей. По словам ShrimpApplePro, скорость передачи данных и зарядки в случае базовых iPhone 15 и 15 Plus и неоригинальных кабелей останется одинаковой, однако максимальная производительность в случае топовых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет обеспечена только при использовании проприетарных USB-C-аксессуаров.

Автор отметил, что при подключении стороннего провода USB-C скорость передачи данных останется на уровне стандарта USB 2.0. При подключении кабеля из серии Made for iPhone скорость окажется на уровне стандарта Thunderbolt 3 — до 40 гигабит в секунду.

«Потенциально это может означать, что мы не сможем использовать все существующие кабели USB-C, если хотим получить все возможности двух моделей Pro», — сделали вывод из сообщения инсайдера журналисты. Авторы издания напомнили, что ShrimpApplePro может обладать достоверной информацией, так как ранее точно сообщил о наличии выреза Dynamic Island у новых моделей iPhone.

В середине февраля о том, что Apple может ввести ограничения для разъема USB-C в iPhone, которые будут мешать использованию сторонних аксессуаров, сообщил китайский инсайдер. Таким образом, компания Тима Кука будет зарабатывать на производстве оригинальных проводов даже после отказа от проприетарного разъема Lightning в iPhone.