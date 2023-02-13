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04:30, 13 февраля 2023Наука и техника

Apple ограничит работу USB-C в новых iPhone

9to5mac: Apple может ограничить USB-C в iPhone для сторонних аксессуаров

Фото: Mac Care / Unsplash

Apple может ввести ограничения для разъема USB-C в iPhone, которые будут мешать использованию сторонних аксессуаров. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты портала сослались на сообщение китайского инсайдера в Weibo, который рассказал, каким образом Apple добавит порт USB-C в свои будущие смартфоны. По словам источника, компания будет вынуждена не позже конца 2024 года перейти на универсальный разъем из-за давления европейских чиновников, однако введет собственные ограничения.

В материале говорится, что специальная прошивка будет определять, оригинальный или неоригинальный кабель зарядки подключен к устройству и ограничивать его работу. Судя по всему, Apple сможет снижать скорость зарядки или передачи данных.

По мнению специалистов 9to5mac, Apple действительно может добавить такое ограничение, однако авторы не думают, что сторонние провода и другие аксессуары перестанут работать с iPhone. Высока вероятность, что корпорация Тима Кука продолжит зарабатывать на выпуске и сертификации оригинальных кабелей USB-C.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. По словам вице-президента компании по маркетингу Apple Грега Джосвиака, фирме придется подчиниться новым законам Евросоюза.

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Андрей Ставицкий
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