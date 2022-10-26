Apple подтвердила будущий выход iPhone с USB-C

В Apple пообещали оснастить будущие iPhone разъемом USB-C

Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. Об этом в своем Twitter сообщает издание The Wall Street Journal.

В разговоре с журналистами медиа вице-президент Apple по маркетингу Apple Грег Джосвиак пообещал, что будущие смартфоны бренда получат разъем USB-C. Это требует новый закон Евросоюза. «Очевидно, нам придется подчиниться», — сказал Джосвиак, отметив, что у компании нет выбора.

При этом представитель корпорации подчеркнул, что у Apple и ЕС есть разногласия относительно регулирования рынка зарядных устройств. Однако Джосвиак заявил, что компания уважает решение законодателей ЕС.

Согласно правилам ЕС, к концу 2024 года все продаваемые на территории Евросоюза гаджеты должны быть оснащены портом USB-C. Новый закон распространяется на смартфоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, игровые приставки, электронные книги, портативные колонки, ноутбуки, клавиатуры, мыши и прочие устройства.

Ранее источники издания The Verge рассказали, что Apple выпустит первый смартфон с портом USB-C не раньше 2025 года. Ожидается, что компания успеет выпустить iPhone 16 в 2024 году и оснастить его разъемом Lightning — до вступления закона в силу.