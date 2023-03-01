Байден продлил режим ЧС из-за ситуации на Украине

Президент США Байден продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине

Американский президент Джо Байден продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине, об этом говорится в указе, опубликованном Белым домом.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в пояснительной записке. Речь идет об ограничительных мерах против России, которые ранее были продлены 21 февраля 2022 года. Байден добавил, что из-за ситуации на Украине пришел к выводу о необходимости продления ограничений. Они останутся в силе до 6 марта 2023 года.

В апреле 2022 года лидер США продлил режим ЧС из-за «вредоносной деятельности» России. Режим ЧС в США был введен 15 апреля 2021 года. Его продление, исходя из сообщения Белого дома, стало необходимым «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации».

