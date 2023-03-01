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09:30, 1 марта 2023Спорт

Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Сергей Бобровский установил рекорд по количеству побед среди российских вратарей в НХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский голкипер «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский отметился новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter клуба.

Бобровский установил рекорд по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов лиги. В ночь на 1 марта «Флорида» в гостях обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:1. Для 34-летнего вратаря эта победа стала 354-й в карьере в Северной Америке.

Ранее достижение принадлежало Евгению Набокову. Он выступал в НХЛ с 1999-го по 2015-й и представлял «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Всего российский голкипер провел в НХЛ 630 встреч. В текущем сезоне он сыграл 38 матчей, 18 из которых завершились победой.

Дарья Коршунова
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