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12:22, 1 марта 2023Путешествия

Туристка едва не лишилась 4,5 миллиона рублей из-за укуса бешеной кошки

Туристка экстренно прервала отдых в Никарагуа из-за лечения бешенства за 60 тысяч долларов

Фото: Herman Delgado / Unsplash

Австралийская туристка едва не лишилась 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) из-за укуса бешеной кошки во время отдыха в Никарагуа. Она была вынуждена экстренно прервать отпуск, сообщает Daily Mail.

Жительница Тасмании Сара Ланкастер (Sarah Lancaster) приехала в Центральную Америку вместе с другом. Во время отдыха, рассказала девушка, она играла с кошкой в общежитии, но животное внезапно укусило ее. Туристка запаниковала, допустив, что кошка могла оказаться бешеной, поскольку была бездомной.

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«Я очень переживала. Бешенство в 100 процентах случаев смертельно, поэтому, даже если бы шанс заразиться был 0,1 процента, на мой взгляд, было бы лучше просто исключить эту возможность», — отметила Ланкастер.

По словам девушки, она обратилась в страховую компанию, которая не нашла в Никарагуа подходящую для лечения бешенства больницу. В связи с этим туристку отправили в США, где ей предстояло в течение семи дней ставить прививки. Каждый укол стоил около 20 тысяч долларов, а общая сумма лечения обошлась в 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Ланкастер должна была выплатить всю сумму самостоятельно, однако, благодаря заранее купленной страховке, все расходы покрыла компания.

«Принимайте меры предосторожности при общении с животными, какими бы милыми и дружелюбными они ни были», — заключила путешественница.

Ранее россиянку, впавшую в кому на Бали, пообещали вывезти с острова специальным медицинским бортом, несмотря на истекающую страховку. Отмечалось, что к решению ситуации подключилось посольство России в Индонезии.

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Зарина Дзагоева
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