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07:59, 1 марта 2023Мир

Вучич пообещал арестовать завербованных в ЧВК «Вагнер» сербов

Президент Сербии Вучич пообещал арестовать граждан, завербованных в ЧВК «Вагнер»
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич отказался от какой-либо поддержки в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и раскритиковал сограждан, которые сотрудничают с ней. Об этом он заявил в интервью для издания Politico.

Сербы, завербованные в ЧВК для участия в боевых действиях на Украине, будут арестованы по возвращении на родину, пообещал Вучич. Он также возмутился тому, что компания в принципе проводит вербовки в дружественной России стране.

«Мне не нужна поддержка "Вагнера", мне не нужно, чтобы они аплодировали мне или критиковали меня», — подчеркнул Вучич.

Это не первый раз, когда политик возмущается информации о вербовке сербов в ЧВК «Вагнер». Ранее он также напоминал, что участие граждан страны в конфликтах за границей является незаконным. Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин при этом говорил, что в ЧВК нет и «длительное время не было» сербских граждан.

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Виктория Кондратьева
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