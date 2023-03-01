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15:08, 1 марта 2023Силовые структуры

Устроивший ДТП с машиной скорой помощи под Томском угонщик пойдет под суд

Под Томском будут судить угонщика грузовика, устроившего смертельное ДТП со скорой помощью

Фото: прокуратура Томской области

В Томской области суд рассмотрит дело 40-летнего водителя, угнавшего грузовик и устроившего ДТП с машиной скорой помощи со смертельным исходом. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, пьяный фигурант без водительских прав угнал с территории карьера по добыче строительного камня самосвал. Он не уступил на перекрестке дорогу скорой помощи, из-за чего произошла авария. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), пунктам «а,в» части 6 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 1 статьи 314.1 («Уклонение от административного надзора») УК РФ.

О ДТП стало известно днем 14 декабря 2022 года. Столкновение произошло на 46-м километре автодороги ТомскМариинск. Грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал из города Томска в город Асино. Четыре человека, находившихся в машине скорой помощи, погибли.

Позднее появилось видео с мест аварии. На кадрах видно, что машина с медиками горит на обочине.

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Екатерина Власова
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