Устроивший ДТП с машиной скорой помощи под Томском угонщик пойдет под суд

Под Томском будут судить угонщика грузовика, устроившего смертельное ДТП со скорой помощью

В Томской области суд рассмотрит дело 40-летнего водителя, угнавшего грузовик и устроившего ДТП с машиной скорой помощи со смертельным исходом. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, пьяный фигурант без водительских прав угнал с территории карьера по добыче строительного камня самосвал. Он не уступил на перекрестке дорогу скорой помощи, из-за чего произошла авария. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), пунктам «а,в» части 6 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 1 статьи 314.1 («Уклонение от административного надзора») УК РФ.

О ДТП стало известно днем 14 декабря 2022 года. Столкновение произошло на 46-м километре автодороги Томск — Мариинск. Грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал из города Томска в город Асино. Четыре человека, находившихся в машине скорой помощи, погибли.

Позднее появилось видео с мест аварии. На кадрах видно, что машина с медиками горит на обочине.