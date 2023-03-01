Захарова заявила о разрушении созданного США образа российской «империи зла»

Представитель МИД России Захарова высмеяла выводы США по «гаванскому синдрому»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла публикацию СМИ о выводах разведсообщества США, что «гаванский синдром», поразивший ряд американских и европейских дипломатов, не связан с действиями других государств. Она указала на то, что созданный Вашингтоном образ России как «империи зла» постепенно разрушается.

«То есть получается, что наш образ "империи зла" рушится на глазах?» — написала она.

Она напомнила, что на протяжении нескольких лет ряд СМИ, специалистов, а также руководство США возлагали вину за «пытки» американских дипломатов на Москву.

Ранее газета Washington Post сообщила, что «гаванский синдром» не является результатом действий иностранного противника и не вызван энергетическим оружием.