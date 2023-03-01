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08:44, 1 марта 2023Экономика

Названы самые выгодные каналы российского экспорта вне Запада

РСМД: Россия может переориентировать экспорт в дружественные страны на 37 млрд долларов

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В дружественные страны, которые не ввели санкции, Россия может переориентировать экспорт своей продукции на 37 миллиардов долларов. Такая сумма названа в докладе «Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени» Российского совета по международным делам (РСМД), пишет РКБ.

В основном поставки пойдут в Китай (16 миллиардов долларов), всего среди крупнейших альтернативных рынков сбыта — 15 стран. Эксперты отмечают, что они могут закупать в России разные товары — от полезных ископаемых и металлов до ядерных реакторов, морепродуктов и бумаги.

Кроме Китая самыми выгодными каналами российского экспорта вне Запада является Индия, Турция, Египет и Вьетнам. Торговля с ними может ежегодно приносить по 2-4 миллиарда долларов. По данным РСДМ, больше всего денег (3,1 миллиарда долларов) Россия может получить от дополнительных продаж минеральных продуктов (к ним относятся в основном нефть и нефтепродукты) в КНР.

Еще на 3,7 миллиарда долларов можно продавать в Китай цветные и черные металлы. В Индию прибыльнее всего перенаправить поставки удобрений (один миллиард долларов). Египет может закупать дерево и изделия из него на 0,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввел торговые ограничения против России на сумму 11,4 миллиарда евро. Под санкции попали товары двойного назначения, электронные компоненты и тяжелая строительная техника из России, которая может использоваться для военных или фортификационных действий.

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Платон Щукин
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