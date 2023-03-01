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20:36, 1 марта 2023Наука и техника

Браузер Internet Explorer посчитали опасным

Специалисты Prodaft рассказали о ежедневных атаках на пользователей Internet Explorer

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Хакеры ежедневно совершают атаки на тысячи пользователей устаревшего браузера Internet Explorer. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Согласно отчету компании Prodaft, на который сослались журналисты медиа, злоумышленники до сих пор используют набор эксплойтов RIG Exploit Kit для совершения атак на пользователей. Специалисты рассказали, что чаще всего с помощью данного инструмента неизвестные нападают на пользователей браузера Internet Explorer. Эксперты выяснили, что ежедневно хакеры совершают до 3000 атак, около 30 процентов из них оказываются успешными.

О RIG Exploit Kit стало известно еще в 2014 году. Полагаясь на набор эксплойтов, злоумышленники используют старые уязвимости, которые до сих пор присутствуют в Internet Explorer. Специалисты посчитали популярный браузер опасным и призвали владельцев ПК отказаться от его использования.

RIG Exploit Kit представляет из себя набор вредоносных скриптов JavaScript, которые запускаются, когда жертва посещает определенные сайты. Эксплойты способствуют распространению вредоносных программ Dridex, SmokeLoader и RaccoonStealer.

Поддержка браузера Internet Exporer закончилась в феврале 2023 года. Разработчик программы — Microsoft — призвал пользователей перейти на новый браузер Edge.

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Андрей Ставицкий
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