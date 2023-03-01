Финляндия перенесла голосование по вступлению в НАТО

Голосование в парламенте Финляндии по вступлению страны в НАТО перенесли на 1 марта

Голосование в парламенте Финляндии за принятие закона о вступлении страны в Североатлантический альянс перенесли на 1 марта. Соответствующая запись опубликована в Twitter.

Утверждается, что члены кабмина рассмотрели предложение правительства о присоединении страны к НАТО 28 февраля, однако «в ходе прений было предложено отклонить» законопроект. Согласно обновленной информации, голосование состоится в 14:00 по местному времени.

Накануне стало известно, что депутаты парламента Финляндии Ано Туртиайнен, Йоханнес Юрттиахо и Маркус Мустаярви высказались против ратификации заявки о вступлении страны в НАТО вместе со Швецией. Отмечается, что Мустаярви внес целую серию протестов — он также высказался против размещения ядерного оружия (ЯО) и постоянных баз альянса, а также использования территории Финляндии для враждебных целей.