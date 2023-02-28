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16:36, 28 февраля 2023Мир

В Финляндии высказались против вступления в НАТО

Депутаты парламента Финляндии захотели отклонить ратификацию заявки о вступлении в НАТО

Фото: Olivier Matthys / AP

Депутаты парламента Финляндии Ано Туртиайнен, Йоханнес Юрттиахо и Маркус Мустаярви высказались против ратификации заявки о вступлении страны в НАТО вместе со Швецией. О том, что депутаты не захотели видеть страну среди членов объединения, сообщает ТАСС.

Голосование по упомянутому вопросу планируется провести 1 марта.

Агентство уточняет, что выразившие протест против ратификации заявки парламентарии до этого голосовали против подачи заявки на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года. При этом Мустаярви внес целую серию протестов — он также высказался против размещения ядерного оружия (ЯО) и постоянных баз альянса, а также использования территории Финляндии для враждебных целей.

Комментируя свою точку зрения, депутат заявил, что Хельсинки необходимо настаивать на недопущении размещения ЯО, также как и использовании ее земли, морского или воздушного пространства для транспортировки или транзита данного вида оружия, поскольку страна рискует автоматически оказаться на передовой линии ядерного нападения в случае «большой войны».

Ранее в Турции назвали дату встречи со Швецией и Финляндией по членству в НАТО.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция.

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Варвара Кошечкина
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