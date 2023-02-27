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11:03, 27 февраля 2023Мир

В Турции назвали дату встречи со Швецией и Финляндией по членству в НАТО

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоится 9 марта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Трехсторонняя встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по членству в Североатлантическом альянсе состоится 9 марта в Брюсселе. Такую дату назвал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter дипведомства.

По словам министра, благодаря тому, что встреча пройдет в Брюсселе, НАТО «увидит весь процесс выполнения обязательств со стороны этих стран [Швеции и Финляндии]». При этом Чавушоглу подчеркнул, что Швеция не сделала убедительных шагов по борьбе с терроризмом для вступления в организацию. Он выразил сомнения в том, что страна выполнит все обязательства перед Анкарой до трехсторонней встречи.

Ранее лидер фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш заявил, что некоторые депутаты обеспокоены тем, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может обострить отношения между Россией и Западом.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция.

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Варвара Кошечкина
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