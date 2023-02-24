Венгерский депутат Кочиш: вступление Швеции и Финляндии в НАТО обострит отношения с РФ

В Венгрии испугались последствий вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Как заявил лидер фракции «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш, некоторые депутаты обеспокоены тем, что это может обострить отношения между Россией и Западом. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий отметил, что членство двух стран в Североатлантическом альянсе вызовет эскалацию существующего конфликта между политическим блоком и Москвой.

Кроме того, парламент недоволен тем, что страны НАТО в последние годы «оскорбляли Венгрию грубым, беспочвенным, часто вульгарным образом», а теперь просят об одолжении, чтобы разблокировать вступление в альянс для Швеции и Финляндии, указал Кочиш.

Он добавил, что в 23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил депутатам правящей партийной коалиции ратифицировать протоколы о членстве для двух государств. Позиция фракции по этому остается неясной. Дебаты в парламенте начнутся 1 марта, а голосование запланировано с 6 марта.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Анкара откажет Швеции во вступлении в НАТО после того, как в Стокгольме прошла акция по сожжению Корана.