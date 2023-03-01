В Германии назвали жесткие условия для участия россиян в Олимпиаде-2024

В Германии заявили, что для участия россиян в ОИ-2024 должен быть гарантирован нейтралитет

Генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Торстен Бурместер назвал жесткие условия для участия российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бурместер рассказал, что на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) 19 января большинство национальных олимпийских комитетов высказались за повторное рассмотрение вопроса о допуске россиян. По его мнению, для участия россиян должен быть гарантирован подлинный нейтралитет, где не будет флагов, национальных символов и исполнения гимнов.

3 февраля министры спорта Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали МОК не допускать россиян к международным турнирам. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия страны в соревнованиях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.