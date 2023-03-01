Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
1:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Сегодня
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сегодня
04:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
00:28, 1 марта 2023Спорт

В Германии назвали жесткие условия для участия россиян в Олимпиаде-2024

В Германии заявили, что для участия россиян в ОИ-2024 должен быть гарантирован нейтралитет

Фото: Reuters

Генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Торстен Бурместер назвал жесткие условия для участия российских спортсменов в Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бурместер рассказал, что на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) 19 января большинство национальных олимпийских комитетов высказались за повторное рассмотрение вопроса о допуске россиян. По его мнению, для участия россиян должен быть гарантирован подлинный нейтралитет, где не будет флагов, национальных символов и исполнения гимнов.

3 февраля министры спорта Эстонии, Литвы, Латвии и Польши призвали МОК не допускать россиян к международным турнирам. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия страны в соревнованиях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 марта
Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о положении в Артемовске
Кадыров рассказал о взятии укрепточек «натовских бандитов» у Кременной
В США поезд с цистерной пропана сошел с рельсов
МИД ответил на слухи о 17 черновиках соглашения России с Украиной
В Германии назвали жесткие условия для участия россиян в Олимпиаде-2024
В России появилось несколько новых дорожных знаков
В ООН не подтвердили переговоры по зерновой сделке
Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками
Декларации о доходах российских депутатов перестали публиковать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.