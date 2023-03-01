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03:58, 1 марта 2023Бывший СССР

Первый украинский нацгвардеец записался в российский батальон

Первый украинский нацгвардеец записался в российский добровольческий батальон Хмельницкого

Фото: РИА Новости

Первый украинский нацгвардеец — пленный старший прапорщик Роман Флокасу — сообщил РИА Новости, что вслед за пленными украинскими военными и пограничниками записался в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого.

«Здесь моя Родина, здесь я родился – в Мариуполе. Я шел служить, а не воевать… У меня мать сама с России, и родственники здесь все, на Украине у меня никого нет. То есть я тут служил, но воевать я не собирался со своими братьями», — заявил пленный нацгвардеец о своем решении.

По информации российских силовиков, Флокасу служил по контракту с 1998 по 2012 год и с 2018 по 2022 год, но в боевых действиях не участовавал. В апреле 2022 года он в качестве беженца со своей семьей добровольно пошел на фильтрацию в поселке Мангуш, где ему присвоили статус военнопленного и поместили под стражу. В плену он принял решение начать воевать за Россию.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) был создан батальон имени Богдана Хмельницкого. 27 февраля об этом рассказал один из командиров подразделения, бывший командир танка и старший сержант ВСУ Андрей Тищенко. Он уточнил, что батальон состоит примерно из 70 человек.

До этого, 23 февраля, сообщалось, что отказаться от украинского гражданства и вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого хотят около 200 пленных солдат ВСУ.

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Марина Совина
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