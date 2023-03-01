Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 1 марта 2023Наука и техника

Представлена замена eSIM в смартфонах

Qualcomm анонсировала замену eSIM — интегрированную в процессор сим-карту iSIM

Фото: Qualcomm

Американская компания Qualcomm представила замену для классических сим-карт и eSIM. Об этом сообщает издание Android Authority.

В корпорации заявили, что в ее новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 встроена iSIM — плата, на которую может быть записана информация о сотовых тарифах. Анонсированное устройство является аналогом интегрированных электронных сим-карт (eSIM), которые позволяет пользоваться сотовой связью в гаджетах без использования классических сим-карт.

По словам представителей Qualcomm, встроенный в процессор чип может сохранить большое количество тарифов и быстро переключаться между ними. Использование iSIM позволяет более рационально использовать пространство внутри смартфона и производить телефоны меньшего размера.

«iSIM дает производителям и операторам мобильной связи еще большую свободу предлагать своим клиентам беспроводное подключение, а также более интересные и доступные дизайны продуктов», — отметил в компании Thales, которая выступила партнером Qualcomm. Согласно прогнозу Qualcomm, к 2027 году глобальные поставки iSIM достигнут 300 миллионов единиц.

В ноябре журналисты издания Huawei Central оценили перспективы отказа от традиционных сим-карт на смартфонах Android. По словам авторов, многие пользователи Android-смартфонов не готовы к технологии eSIM, так как виртуальные сим-карты в основном применяются в дорогих телефонах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени
Тело пенсионерки нашли под окнами больницы в Петербурге
Россияне бросились скупать недвижимость на популярном курорте
В Раде назвали личным решением Зеленского отказ от увольнения Резникова
Пилоты решили показать пассажирам северное сияние и изменили маршрут рейса
Представлена замена eSIM в смартфонах
Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Российского депутата осудили за небрежное хранение оружия
Купленная за бесценок фигурка оказалась редким артефактом за миллионы рублей
Весенняя видеооткрытка Филиппа Киркорова рассмешила пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.