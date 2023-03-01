Актер Майкл Б. Джордан извинился перед матерью за съемку в нижнем белье Calvin Klein

Американский актер Майкл Б. Джордан извинился перед матерью за участие в откровенной съемке для бренда Calvin Klein. На эту тему он высказался в интервью изданию ET.

36-летн актер позировал перед фотографами топлес в различных моделях нижнего белья упомянутой марки, а также в белых майках ретейлера. На размещенных кадрах мужчина позирует на фоне однотонной стены, демонстрируя накачанное тело. Известно, что авторами фотосессии выступили Мерт Алас и Маркус Пигготт, которые работают в дуэте.

«Я извинился перед мамой перед тем, как эти снимки опубликовали, потому что весь мой бизнес вывалили наружу — в прямом смысле», — отметил актер в разговоре с репортером.

В феврале Майкл Б. Джордан появился на публике с украшением за пять миллионов рублей. Он посетил премьеру фильма «Крид 3» в Лондоне в брючном костюме синего цвета в сочетании с двумя брошами люксового бренда Tiffany & Co из коллаборации с дизайнером Жан-Мишелем Шлюмберже 1960-х годов. Известно, что данные ювелирные изделия, получившие название Bird on a Rock, выполнены в виде птиц с драгоценными камнями.