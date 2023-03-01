Россиян напугали требующей операции болезнью из-за малоподвижного образа жизни

Терапевт Ольга Чиркова: у людей с ожирением могут появиться камни в желчном пузыре

У людей с лишним весом и ожирением могут появиться камни в желчном пузыре, предупредила терапевт Ольга Чиркова. В беседе с News.ru врач назвала и другие предпосылки развития болезни, которая, если ее запустить, требует полостной операции и пожизненной диеты.

Чиркова пояснила, что в зоне риска образования камней находятся также люди, ведущие малоподвижный образ жизни, пациенты с сахарным диабетом и те, кто страдает от нарушения углеводного и липидного обмена. При этом болезнь чаще бывает у женщин, чем у мужчин.

до 20 процентов населения развитых стран страдает от желчекаменной болезни

Врач предупредила россиян, что чаще всего заболевают те, кто ведет нездоровый и малоподвижный образ жизни. Желчекаменная болезнь лишь в редких случаях развивается из-за врожденных патологий (муковисцидоза, анемии).

Желчный пузырь — это мышечный мешок с желчью, выработанной печенью. Желчь нужна для переваривания жиров и поддержания микрофлоры кишечника Ольга Чиркова терапевт

При малоподвижном образе жизни человека желчь застаивается в пузыре, так образуются камни. Если их становится много или они оказываются в желчном протоке, необходимо делать операцию, объяснила Чиркова.

Она добавила, что камни могут появляться у беременных женщин из-за перегиба пузыря, повышенного внутрибрюшного давления и скачков гормонов. Однако после родов такие камни чаще всего сами рассасываются.

Ранее диетолог Татьяна Рыкалова предупредила об опасности отрубей для некоторых людей. Она пояснила, что этот продукт противопоказан тем, у кого есть желчекаменная болезнь.