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07:01, 1 марта 2023Силовые структуры

В овраге в Ивановской области нашли тело младенца

В овраге в Ивановской области нашли тело полугодовалой девочки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Правоохранители сообщили об обнаружении тела полугодовалой девочки в овраге в Кинешме Ивановской области. Об этом пишет РИА Навости со ссылкой на УМВД по региону.

В овраге на улице Алексеевской найдено мертвое тело примерно шестимесячного младенца, говорится в сообщении ивановской полиции.

По факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Новокузнецке нашли завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца в мусорном контейнере. Мертвого ребенка, лежащего среди мусора, обнаружил пожилой россиянин утром 27 февраля рядом с домом на улице Тореза. Он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

До этого завернутое в пакет тело младенца в мусорном контейнере нашли жители Брянска. Мертвого ребенка обнаружили недалеко от отеля «Гостиный дом» в Фокинском районе.

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Марина Совина
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