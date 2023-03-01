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18:13, 1 марта 2023Культура

Директор Киркорова отреагировал на требования активистов отменить концерт певца

Директор Киркорова назвал требования активистов отменить концерт певца безбожеством

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Директор российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Артем Кияшко отреагировал на требования православных активистов отменить концерт артиста на «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Об этом он сообщил в беседе с Ngs.ru.

Инициаторы обратились к властям с просьбой отменить выступление певца, которое должно было состояться 5 марта, из-за его номера в рамках юбилейного шоу в мае прошлого года: тогда Киркоров продемонстрировал танец на кресте во время исполнения песни «Мария Магдалена».

«Мне требования этих активистов непонятны. Я знаю Филиппа с другой стороны, он посещает храмы и абсолютно верующий человек. Как раз то, что творят эти люди, и есть безбожество. Они поливают грязью человека, не понимая, что такое искусство. А видеть сути они не хотят», — рассказал Кияшко.

Медиаменеджер напомнил, что Киркоров публично извинился за танец на кресте, а также убрал номер из концертной программы. Директор артиста подчеркнул, что активисты сильно ошиблись, увидев в исполнителе «безбожника»: «Помните: "Кто из вас без греха, первым киньте в нее камень!" Эти люди как раз этим занимаются, кидают камни, словно святые. А по сути — людям просто заняться нечем!»

В начале февраля Киркоров получил иск от православных активистов на миллион рублей из-за танца на кресте.

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Анастасия Астахова
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