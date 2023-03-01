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14:01, 1 марта 2023Мир

Лавров раскритиковал «колониальные практики»

Лавров заявил, что Россия и Индия не приемлют санкции как колониальные практики
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Москва и Индия выступают против колониальных практик, такие действия раскритиковал глава МИД России Сергей Лавров во время церемонии открытия выставки «Л.Н.Толстой — М.Ганди». Запись выступления доступна на YouTube.

«Москва и Нью-Дели — последовательные противники таких неоколониальных практик, как нелегитимные односторонние санкции, угрозы, шантаж, иные виды давления на суверенные государства», — заявил он.

По его словам, российская сторона поддерживает нацеленность индийских коллег на укрепление подлинной многосторонности. Он также отметил, что твердая приверженность формированию более справедливого и демократичного, полицентричного мироустройства объединяет Москву и Нью-Дели.

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Виктория Кондратьева
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