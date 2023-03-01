Индия захотела разрешить разногласия G7 и России

Times of India: Индия рассчитывает разрешить разногласия между G7 и Россией в Нью-Дели

Власти Индии рассчитывают, что им удастся разрешить разногласия между членами G7 и Россией и Китаем на встрече глав МИД стран G20, которая пройдет в Нью-Дели 1-2 марта. Об этом пишет Times of India.

Как пишет издание, по итогам встречи вряд ли ожидается совместное заявление, однако индийское правительство хочет, чтобы участники достигли консенсуса по части вопросов, как и на ноябрьском саммите G20.

В совещании глав МИД G20 примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта.

Ранее стало известно, что Индия не хотела бы обговаривать с членами «Большой двадцатки» дополнительные санкции против России. По словам одного из собеседников Reuters, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обговаривать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.