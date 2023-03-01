Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:46, 1 марта 2023Культура

Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский скончался на 77-м году жизни

Фото: Большой театр

На 77-м году жизни умер концертмейстер балетной труппы Большого театра Александр Ксендзовский. Информация об этом появилась на официальном сайте ГАБТа.

В культурном учреждении отметили, что музыкант, более полувека прослуживший в Большом театре, скончался 23 февраля. Точная причина смерти не сообщается. Прощание с покойным состоится 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10:30.

Ранее стало известно, что Народная артистка России Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет. Актриса работала в Московском областном драматическом театре имени Александра Островского, после этого около 50 лет служила в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, который с 2013-го по 2022 год носил название «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Брагарник также сыграла более десяти ролей в кино, в частности, в фильмах «Ученик», «Порох», «Сатана».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки
Тиктокерша сравнила боль после бразильской подтяжки ягодиц с избиением гориллами
Определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте
Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений
В Британии рекордно упали цены на жилье
«Меркурий» передадут флоту в марте
В МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20
Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность
В Швейцарии рассказали об ожиданиях НАТО и ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.