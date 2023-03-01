Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский скончался на 77-м году жизни

На 77-м году жизни умер концертмейстер балетной труппы Большого театра Александр Ксендзовский. Информация об этом появилась на официальном сайте ГАБТа.

В культурном учреждении отметили, что музыкант, более полувека прослуживший в Большом театре, скончался 23 февраля. Точная причина смерти не сообщается. Прощание с покойным состоится 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10:30.

Ранее стало известно, что Народная артистка России Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет. Актриса работала в Московском областном драматическом театре имени Александра Островского, после этого около 50 лет служила в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, который с 2013-го по 2022 год носил название «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Брагарник также сыграла более десяти ролей в кино, в частности, в фильмах «Ученик», «Порох», «Сатана».