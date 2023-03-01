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22:32, 1 марта 2023Мир

Начальник станции в Греции признал вину в крушении поездов

ERT: начальник станции греческого города Лариса признал вину в крушении двух поездов

Фото: Giannis Floulis / Reuters

Начальник станции греческого города Лариса, арестованный за крушение двух поездов, признал свою вину в происшествии. Слова мужчины приводит общественное телевидение Греции ERT, ссылаясь на источники в полиции.

Начальник станции признал вину в крушении двух поездов и подчеркнул, что отправил пассажирский поезд по одному пути с грузовым составом, идущим из Катерини. По данным ERT, мужчине 56 лет, он начал работать на своей должности месяц назад. До этого он являлся сотрудником в Организации железных дорог Греции и занимал посты в других организациях.

В полиции подчеркнули, что после ареста следствие не завершено. Материалы дела на данный момент собраны не полностью.

В ночь на 1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи. Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники — Лариса. Катастрофа произошла около полуночи на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. В результате столкновения возник пожар.

Позже сообщалось, что 32 человека погибли. Ранены 85 человек, из которых 25 находятся в тяжелом состоянии, еще 53 человека остаются в больнице. Местные власти расследуют причину столкновения поездов.

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Марина Совина
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