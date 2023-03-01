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09:21, 1 марта 2023Мир

Увеличилось число погибших при столкновении поездов в Греции

ERT: представитель пожарной службы Греции заявил о 32 погибших при столкновении поездов

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

32 человека погибли в результате столкновения поездов в Греции. Такое число жертв назвал представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в эфире греческого телеканала ERT.

В результате инцидента ранения получили 85 человек, из которых 25 пребывают в тяжелом состоянии, а еще 53 человек остаются в больнице, указал он. Сообщается, что местные власти расследуют причину столкновения поездов.

Столкновение грузового и пассажирского поездов произошло около полуночи на станции Эвангелизмос в греческом городе Темпи. Пассажирский поезд отправился в 19:22 и следовал по маршруту Салоники — Лариса. В результате столкновения произошел пожар. К месту ЧП прибыли 30 машин скорой помощи. Пострадавших направили в Университетскую больницу Ларисы. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых.

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Глеб Бажуткин
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